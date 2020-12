Sospetto covid, muore una 29enne di Sant’Elia a Pianisi in attesa di tampone. In paese 100 positivi, perde la vita anche un 70enne

Due morti nel giro di poche ore, entrambe legate al Covid. Sant’Elia a Pianisi, paese di 1600 anime dove i positivi sono oltre 100 (il numero più alto del Molise in proporzione) sta viendo ore di angoscia e strazio. Nella notte è morta una ragazza di soli 29 anni, alla quale il covid 19 non era stato diagnosticato ma che ha accusato sintomi compatibili con la malattia. Suo marito è positivo e lei era in attesa di tampone. Non ha fatto in tempo a conoscere l’esito del test molecolare perchè il suo cuore si è fermato prima. Un infarto, legato a una crisi respiratoria. E’ la vittima più giovane del terribile virus che continua a mietere vittime: quelle molisane hanno superato il numero 190.

Sempre stanotte, al Cardarelli di Campobasso, è morto un uomo anche lui residente a San’Elia a Pianisi. Si trovava in Rianimazione, e le sue condizioni si sono aggravate. “Quasi 100 positivi accertati e due bravissime persone decedute improvvisamente, tra lo sgomento generale – scrive Micaela fanelli, consigliera regionale dl Pd che ha chiesto di intervenire tempestivamente con la zona rossa in paese – La situazione Covid a Sant’Elia a Pianisi è estremamente critica e vanno immediatamente messe in campo adeguate azioni di contenimento e assistenza, prima che sia troppo tardi”.

Denise aveva 29 anni. Originaria di Campobasso si era spostata a Sant’Elia a Pianisi, dove da circa un anno viveva con il marito. Che era stato trovato positivo al covid e quindi era in quarantena a casa. Lei, Denise, non era ancora stata sottoposta al tampone, pare dovesse eseguirlo proprio oggi – mercoledì 30 dicembre – ma invece un arresto cardiaco l’ha strappata alla vita.

E’ morta a 29 anni, Denise. Il paese piange una ragazza piena di vita e bene inserita nella comunità locale. I social sono stati sommersi di messaggi di cordoglio diretti alla famiglia e a quanti la conoscevano.

“Troppo giovane per lasciarci. Non ci credo”, “Mi mancherà il tuo sorriso e la tua energia”, “Eri un uragano di positività”, sono soltanto alcuni delle dimostrazioni di affetto che hanno inondato la homepage di Fb.

Se Denise avesse il covid non si sa. Il test-rapido aveva dato esito negativo ma avrebbe dovuto fare comunque l’esame oro-faringeo anche a causa della positività del marito. Non ha fatto in tempo, purtroppo.

Tutti piangono la sua morte. Un decesso che ha scosso chiunque, anche il sindaco di Sant’Elia, Biagio Faiella è addolorato, sconvolto e preoccupato per la situazione che riguarda proprio il suo paese.

Il comune che conta 1600 residenti conta quasi 100 positivi: un numero rilevante. Al riguardo è intervenuta anche la consigliera regionale Micaela Fanelli che in un post social scrive ricordando proprio numero elevato di persone positive al codiv e il decesso di “due bravissime persone” che “la situazione Covid a Sant’Elia a Pianisi è estremamente critica e vanno immediatamente messe in campo adeguate azioni di contenimento e assistenza, prima che sia troppo tardi. Per squarciare il velo di silenzio e chiedere un aiuto immediato per i cittadini di questa comunità operosa e straordinaria – spiega ancora la Fanelli – stamattina ho scritto al Presidente Toma, al Direttore Generale Asrem Florenzano e al Prefetto di Campobasso. A loro, ufficialmente, ho chiesto di valutare l’opportunità di dichiarare la zona rossa comunale e, da subito, di potenziare il sistema di tracciamento Asrem, predisponendo una postazione in loco, anche per supportare gli operatori dell’unico laboratorio privato che sta processando i tamponi. Inoltre, ho suggerito di destinare l’Usca, che dalla prossima settimana sarà operativa a Riccia, alle visite preventive ad alcune situazioni più critiche, evitando il più possibile le ospedalizzazioni”.

