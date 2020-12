SABATO 19 Una timida perturbazione atlantica comincia a rendere più incerto il meteo dopo una settimana in cui l’anticiclone ha regalato giornate ricche di sole e qualche grado in più rispetto alla media del periodo. I ciei saranno da coperti a molto nuvolosi al mattino con una prevalenza di foschia in basso Molise. La tendenza resisterà per l’intero sabato e dopo il tramonto tornerà a ridursi al visibilità per l’insistente presenza di nebbia.

DOMENICA 20 Anche in questa domenica avremo tempo instabile ma anche la possibilità di qualche debole rovescio. Il meteo va peggiorando a causa dell’incursione di aria più fredda dal nord che lentamente cammina sull’Italia. I suoi effetti sono ancora poco convincenti al centro sud dove resiste ancora qualche spazio soleggiato e anche le temperature si trovano al di sopra della media stagionale. Occhio alla foschia.