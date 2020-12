Si riapre la voragine in via Aubry a Termoli, strada chiusa al traffico

Si è riaperta nel pomeriggio di oggi, 2 dicembre, la voragine di via Aubry, la strada centrale che collega via del Croix a via Roma, a Termoli.

Non è la prima volta che succede: le infiltrazioni d’acqua a causa della rottura delle condotte fognarie hanno anche in passato provocato dei cedimenti stradali in quel punto, scendendo verso il porto sul lato destro. L’ultimo alla fine del 2018.

Foto 2 di 2



Oggi la nuova ‘voragine’ che ha implicato la chiusura della strada. Al momento non è possibile attraversare via Aubry nè in un senso nè in un altro. La buca è stata ricoperta provvisoriamente e la strada è stata transennata dagli operai comunali.

L’interdizione della strada chiaramente costringe gli automobilisti a percorrere altre vie, il che crea irrimediabilmente dei disagi.