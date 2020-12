Si può tornare a donare: da lunedì riapre il Centro trasfusionale del Cardarelli

“Ripartono le donazioni di sangue all’ospedale Cardarelli di Campobasso”: ad annunciarlo il gruppo donatori Fratres. A partire da lunedì 7 dicembre il Centro trasfusionale riapre ai donatori. “Per garantire – si legge in una nota – la massima sicurezza sarà comunque necessario prenotarsi telefonicamente, evitando di presentarsi direttamente in ospedale. Bisognerà telefonare, dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13, al numero 0874 409381″.

Già da oggi è possibile prenotare la propria donazione da effettuare la prossima settimana. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno contattare le numerose associazioni presenti sull’intero territorio molisano.

“La pandemia in corso – commentano ancora dal gruppo Fratres – ha accentuato l’emergenza sangue anche nella nostra Regione. La raccolta ha subìto un brusco rallentamento, ma le strutture ospedaliere hanno bisogno di colmare la carenza di sangue per riuscire a garantire gli interventi e non solo. Per questo, anche in un periodo complicato dal punto di vista sanitario, è necessario un gesto di solidarietà che possa aiutare chi ne ha davvero bisogno”.