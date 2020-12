Sfida all’ultimo piatto, Oyster Fish in finale al concorso nazionale Città dell’Olio

Sono tre i ristorati arrivati nella finalissima nazionale del prestigioso concorso promosso da Città dell’Olio. Tra loro c’è Oyster Fish di Termoli, che ha conquistato il podio con la cucina innovativa della chef Solly Tomasone. Un riconoscimento che spicca per la sua importanza nel panorama nazionale a tutela della gastronomia e della qualità delle materie. La proposta del ristorante Oyster Fish, aperto all’inizio dell’estate del 2018 con l’obiettivo di mettere a disposizione della clientela piatti realizzati usando il miglior pesce dell’Adriatico cucinato e condito con la genuinità più autentica a chilometro zero, si chiama “Mare Forza Olio”. Gli altri due ristoranti che si sfideranno all’ultimo piatto nella finale di marzo 2021 (quando verranno proclamati i vincitori) sono La Mar snc di Sardu Daniele & C. di Alghero (Ss) con la proposta: “Dal Mare e dagli Orti di Alghero” eil ristorante La Pergola snc di Vatti Tommaso e Federico di Radicondoli (Si) con “Elisir”

Obiettivo del Concorso è quello di raccogliere tutte le best practice/esperienze legate al turismo dell’olio promosse dalle Città dell’Olio. Una grande opportunità per dare visibilità e valore alle proposte turistiche ed alle attività esperienziali che emergono dai nostri territori a cui si darà risalto attraverso i media e la promozione sui canali di comunicazione web e social dell’Associazione

Sei sono le categorie in gara: Frantoi/ Aziende Olivicole; Oleoteche; Musei dedicati all’olio/Frantoi Ipogei/Uliveti Storici; Ristoranti/Osterie; Dimore Storiche/Hotel/B&B/Agriturismi; Tour operator/Agenzie di viaggio/Altri organizzatori di esperienze (ProLoco/Associazioni).

Le strutture delle Città dell’Olio in gara hanno raccontato le proprie best practice/esperienze di turismo dell’olio che sono state valutate dalla giuria nazionale e dal pubblico di “internauti” che si collegano al sito.

Oyster Fish è un ristorante che si caratterizza per essere molto diverso dagli altri locali della zona: la selezione dei prodotti e la varietà delle ricette risulta è molto vasta e si articola con una formula easy. In pratica un bistrot con un’esposizione del pescato del giorno sul bancone per permettere ai clienti di scegliere personalmente i prodotti ittici e l’apertura dei frutti di mare a vista per essere certi della loro freschezza.

Al tempo stesso viene proposta un’ampia gamma di soluzioni e preparazioni a base di prodotti ittici lavorati, sia italiani che stranieri, ostriche e frutti di mare. Tutti gli ingredienti usati, soprattutto il pesce e l’olio, risultano della più alta qualità.

Dal 1° gennaio 2020 il turismo dell’olio ha la sua legge. Un emendamento approvato con la Legge di Bilancio 2020, ha dato una spinta decisa all’oleoturismo, equiparando le sue attività a quelle che si realizzano in ambito enoturistico. Un grande risultato a cui ha contribuito l’Associazione nazionale Città dell’Olio che, negli ultimi anni, si è fortemente impegnata su questo tema lavorando alla costruzione delle bozze dei decreti attuativi che renderanno esecutiva la legge.

Per dare ancora più slancio all’offerta turistica legata al mondo dell’olio di oliva in forte espansione, è nato il I° Concorso nazionale Turismo dell’Olio con la direzione scientifica della professoressa Roberta Garibaldi, tra i massimi esperti di turismo enogastronomico in Italia.