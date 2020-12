“Sette giorni” di Charles Papa, un romanzo che fa i conti con il tempo che passa e che cambia ma non dimentica

Nelle librerie e su Amazon sbarca il primo romanzo dell’autore Charles Papa.

Dal titolo “Sette Giorni”, edito da Big Box Edizioni (con le illustrazioni dell’artista Zhanco e la progettazione grafica di Manuel Ciarallo) il romanzo di Charles Papa è un viaggio nell’inaspettato. Perché tutto può succedere.

Il vero protagonista di “Sette giorni” è il tempo, scandito – ovviamente – da una playlist musicale scelta dall’autore che accompagnerà il lettore durante l’intero racconto.

In “Sette giorni” Andrea Nyman, squalo dell’etere, mago della consolle, vede la sua vita cambiare, deve fare i conti con il passato che sembrava sepolto e dimenticato. Dovrà capire se il tempo lo ha usato con chi meritava, e se questo lo ha reso migliore. Dovrà fare i conti con storie accadute negli anni e dovrà dirimere questioni morali, etiche, d’amore e di interesse. Ma tutto deve accadere. E non sarà sua l’ultima parola.

Charles Papa nasce a Londra nel 1962 ma vive in Molise da sempre. Dal 1980 e per oltre trent’anni è speaker in molte radio locali. Dal 1995 al 2000 realizza Radiofrequenza, evento unico in Italia: trentacinque emittenti molisane per ventiquattro ore trasmettono con questo unico nome, in diretta a scopo benefico. Ne nasce un libro I sordi intorno a noi. Presta la voce a numerosi eventi, festival, concorsi locali. È iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2004, anno in cui pubblica il reportage ‘Notte che se ne va’. Trasmette la passione per la musica con l’arte del djing, ancora oggi infatti è protagonista di set in giro per l’Italia. Da sue idee nascono il collettivo teatrale Alfredo4 e il format tv SmallTalk. Sette giorni è il suo primo romanzo.