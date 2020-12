Campobasso

Il capoluogo non concederà il riconoscimento chiesto dai consiglieri del Pd e della Sinistra: la maggioranza boccia la proposta. Dal centrosinistra insorgono: “Campobasso non è in grado di concedere la cittadinanza ai genitori di Giulio Regeni e a Patrick Zaki per deboli pretesti formali e misere motivazioni politiche". La risposta del capogruppo pentastellato Vinciguerra: "Non è stata ritenuta strumento opportuno e concretamente valido, essendo la cittadinanza onoraria destinata ad altro".