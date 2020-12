Scomparsa professor Di Paolo, il ricordo dei suoi alunni: “Ci hai trasmesso la ricerca del bello”

Nella giornata di ieri 30 dicembre è scomparso improvvisamente per un malore il professor Panfilo Di Paolo, architetto e stimato docente di Termoli. Alcuni suoi studenti hanno voluto ricordarlo pubblicamente.

“Commossi dall’improvvisa scomparsa del professore Panfilo Di Paolo, gli ex alunni degli anni 90/94 del Liceo Artistico Jacovitti di Termoli, con affetto lo ricordano come un grande insegnante capace di trasmettere agli allievi tutti un forte senso del dovere e nel tempo stesso una appassionata ricerca del bello dentro ogni disciplina artistica.

Grazie anche ai suoi insegnamenti, i suoi ex alunni sono diventati adulti in grado di affrontare il proprio lavoro con una maggiore professionalità.

Ora Professore con immenso dolore la salutiamo per il vostro ultimo viaggio verso l’architettura più grande quella dei cieli…a ritrovare la tua amata famiglia”.