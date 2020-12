Scivolone Campobasso: il Castelnuovo spezza l’imbattibilità rossoblù dopo oltre un anno

Brutta caduta dei Lupi che le prendono a Castelnuovo: vittoria e primato per gli abruzzesi, che dimostrano di meritare l’attuale posizione in classifica. Un Campobasso fuori fase, lucido solo nel primo quarto d’ora della ripresa e sul finire del primo tempo. Poi ci si è messo pure l’arbitro che ha espulso ingiustamente Bontà per simulazione (secondo giallo) quando c’era un rigore netto. Subito dopo il raddoppio locale.

Al 3′ subito pericolosissimo il Campobasso: Esposito trova Cogliati in piena area, tiro di prima intenzione neutralizzato dal portiere. Ma sul capovolgimento di fronte è altrettanto insidiosa la squadra di casa con Di Ruocco che rientra sul destro impegnando in modo severo il portiere Piga. Una partenza scoppiettante che dimostra la bontà di una formazione, quella abruzzese, seconda non per caso.

La partita è difficile, gli spazi stretti e gli avversari molto aggressivi. C’è da lottare su tutti i palloni. La botta di Croce ne dà conferma a metà frazione, i Lupi faticano a imporre i propri ritmi e tentano troppo spesso il lancio lungo. Al 23′ il vantaggio casalingo neanche tanto a sorpresa: Sanseverino mette in mezzo dove D’Egidio trova la zampata per l’1-0.

La reazione su iniziativa di Cogliati che prova a fare tutto da solo ma trova la respinta di un difensore all’ultimo momento. Prima del riposo sembra buona l’iniziativa di Esposito che serve Bontà, ancora per Brenci e passaggio troppo lungo per Zammarchi in area. L‘opportunità più limpida al 46’, quando Vanzan prende il palo interno direttamente su calcio d’angolo.

Ripresa. Subito Candellori dalla distanza, il portiere blocca. Cudini lascia Fabriani negli spogliatoi, spazio a Martino. Poco dopo Vanzan sfonda a sinistra, il tiro-cross viene respinto da Natale. E’ un altro Campobasso, il Castelnuovo diventa molto falloso. Ancora un tentativo di Candellori a lato. L’occasionissima capita però a Cogliati che da posizione defilata scarica sull’esterno della rete. Il pareggio a questo punto sarebbe meritato.

Clamoroso: altro rosso per simulazione inventata. Al 57′ Bontà penetra in area, Seck interviene in ritardo fallosamente ma incredibilmente per l’arbitro è simulazione. Doppio giallo per il capitano ed espulsione, stesso episodio di sette giorni prima. E ingiustizia è fatta. Come se non bastasse, al 61′ il Castelnuovo raddoppia: D’Egidio, tutto solo al limite, trova l’angoletto basso. Notte fonda.

Cudini tenta il tutto per tutto, dentro Sforzini per Zammarchi, Esposito e Cogliati vanno sugli esterni. Fuori anche Brenci per Tenkorang. Ma il Campobasso non c’è. A dieci dalla fine Di Ruocco sfiora il tris con un tiro a giro molto interessante. Al 93′ Esposito serve a Sforzini la palla del 2-1, il gol che arriva troppo tardi.

CASTELNUOVO 2

CAMPOBASSO 1

CASTELNUOVO: Natale, Sanseverino (70′ Morganti), Seck (65′ Basilico), Casimirri, Loviso, Terrenzio, D’Egidio (82′ Gentile), Croce (74′ Bregasi), Faggioli, L. Emili (65′ Foglia), Di Ruocco.

ALL.: Guido Di Fabio

CAMPOBASSO: Piga, Fabriani (46′ Martino), Vanzan, Brenci (63′ Sforzini), Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Esposito, Zammarchi (63′ Tenkorang).

ALL.: Mirko Cudini

ARBITRO: Bracaccini di Macerata

MARCATORI: 23′ e 61′ D’Egidio, 93′ Sforzini.

Note: espulso al 57′ Bontà per doppia ammonizione. Ammoniti L. Emili, Seck, Terrenzio (C), Bontà, Dalmazzi, Menna (CB). Gara giocata a porte chiuse.

Foto SS Campobasso Calcio