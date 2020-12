Vergogna molisana

La Residenza sanitaria di Colletorto è stata completata nel 2015 e collaudata nel 2016. Oggi, nel pieno di un’emergenza sanitaria in cui servirebbe come il pane, è nel totale abbandono fra pannelli rotti, porte sfondate ed escrementi ovunque. Il sindaco Cosimo Mele tuona: “Abbiamo una Ferrari parcheggiata in garage. Regione e Asrem non ci rispondono nemmeno”