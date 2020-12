Presepi nascosti a Santa Croce di Magliano: successo per l’iniziativa social della Pro Loco Quattro Torri nata dalla voglia di condividere lo spirito del Natale con tutta la comunità, in un modo diverso rispetto al solito, data la particolarità del periodo che stiamo vivendo.

Presepi nascosti è il tentativo di farci sentire uniti, di creare una rete che possa metterci in contratto gli uni con gli altri.

Presepi nascosti è anche un modo per conoscere quei luoghi della nostra Santa Croce, che tante volte non siamo soliti frequentare o che addirittura ignoriamo e versano in uno stato di abbandono.

Presepi nascosti è una cosa semplice, ma intrisa di significato, proprio come il Natale.

In cosa consiste?

1. Crea la tua natività, puoi utilizzare qualsiasi oggetto o materiale a tua disposizione per renderla unica;

2. Scegli un angolo del tuo paese che più caratterizza la tua idea e posiziona la tua creazione;

3. Scatta una foto con localizzazione attiva, postala su Facebook con un tuo pensiero legato al Natale, tagga la pagina della Pro Loco Quattro Torri, inserendo nella descrizione l’hashtag #presepinascosti

In tanti stanno postando le foto, inserite nella pagina Facebook della Pro Loco Quattro Torri.