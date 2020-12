Nonostante diversi tentativi di rinforzare il personale sanitario nei presidi ospedalieri del Molise, la nostra regione si conferma poco appetibile per i medici. Ne dà conferma lo zero assoluto alla voce domande per alcune posizioni lavorative che l’Asrem sta cercando di coprire.

Infatti all’Avviso pubblico per soli titoli dello scorso 2 novembre per formulare una graduatoria a tempo determinato alla ricerca di due medici di Malattie infettive non sono pervenute istanze di partecipazione”.

Identica situazione per l’Avviso che intendeva reperire due medici di Medicina interna per l’ospedale Caracciolo di Agnone.

Purtroppo i concorsi deserti sono una consuetudine da anni in Molise, sia per la scarsità di medici abilitati a causa dell’imbuto formativo che persiste da anni in Italia, sia per le scarse prospettive che una regione con la sanità commissariata come la nostra offre ai medici, specie più giovani.