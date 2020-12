GIOVEDI’ 31 Ultimo giorno dell’anno all’insegna del bel tempo: su gran parte della regione avremo sole e pochissime nubi. Pioggia, vento e neve sembreranno un lontano ricordo anche se la colonnina di mercurio resterà comunque bassa sia nei valori minimi che in quelli massimi. La tregua di San Silvestro, però, non deve farci illudere: già da domani si tornerà a ‘ballare’ come per tutta l’ultima parte di dicembre che si è rivelata piuttosto instabile dal punto di vista meteorologico.

VENERDI’ 1 Gennaio si apre con una perturbazione piuttosto intensa pronta a colpire anche la nostra regione: fin dalle prime ore del mattino ci saranno molte nuvole e già i primi rovesci. Nel pomeriggio un diffuso peggioramento che si estenderà quasi fino alla costa risparmiata in parte dal maltempo. In serata la tregua ma non ovunque: il Molise occidentale resterà preda delle piogge mentre altrove avremo notti più serene e ventilate.

SABATO 2 Potrebbe essere il primo di una lunga serie di vortici gelidi quello in atto oggi sull’Italia e il Molise. Al mattino regione spaccata in due con piogge sparse nella provincia di Isernia e ampi spazi soleggiati sulla costa fino al Molise centrale. Dal pomeriggio il peggioramento con moderate precipitazioni, anche a carattere temporalesco lungo i rilievi. Solo il litorale adriatico sarà risparmiato dalle abbondanti precipitazioni che non daranno tregua neppure durante la notte. Scarso il miglioramento sul fonte delle temperature che resteranno basse.

DOMENICA 3 Si vede un po’ di sole dopo la forte perturbazione che ha colpito la regione nei primi giorni del 2021. Meglio non rilassarsi troppo perché la variabilità resterà spiccata anche in questa domenica. Nuvole, sole ma anche diversi rovesci protagonisti della giornata. Le piogge colpiranno soprattutto il Matese, l’area al confine con la vicina Campania (Venafro e Cerro al Volturno), quella che guarda alla Puglia (Fortore) ma anche Frosolone. Altrove avremo cieli per lo più coperti.