Ripalimosani, nuovo volto per il paese con verde, murales e illuminazione

Campobasso

Tra gli operatori di Poste Italiane è scattata subito una gara di solidarietà per regalare alla piccola, che ha soltanto sei anni, i regali che il papà tanto amato non potrà donarle. Gli operatori dell’Ufficio di via San Giovanni hanno raccolto tra loro le donazioni per acquistare tanti giocattoli e permettere alla bimba di custodire la magia dei suoi sogni