Ripabottoni, messa e documentario in TV per ricordare Paolo Gamba e Paolo Saverio Di Zinno

Giovedì 3 dicembre 2020, alle 17, Misericordia Televisione (canale 604 in Molise e 636 in Abruzzo) trasmetterà in diretta dalla chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni una Santa Messa per ricordare il pittore Paolo Gamba di Ripabottoni e lo scultore Paolo Saverio Di Zinno di Campobasso, contemporanei e ambedue esponenti del ‘700 artistico napoletano.

Al termine sarà trasmesso in prima visione il documentario sulla vita e l’opera di Paolo Gamba, prodotto da Misericordia Televisione.