Restate ottantadue

Il bollettino

Tasso di positività ancora elevato: oggi è del 9,1%, il calo dei nuovi contagi è più lento delle aspettative. Due persone muoiono nelle ultime 24 ore: un 49enne e un 85enne arrivato in ospedale dalla casa di riposo di Ripabottoni. Oggi Unità di Crisi in Regione con istituzioni e vertici Asrem. Clima di ottimismo per "imminente appiattimento dei contagi" e invito al rispetto delle regole nel periodo festivo. Florenzano cita uno studio sulla letalità da Covid: "In Molise molto più basso della media nazionale".