Rafforzare la relazione di coppia, parte The Marriage Course online: tutte le info

Dopo l’incontro con il team di Alpha Italia dello scorso 8 novembre, partirà online venerdì sera 11 dicembre 2020 per tutte le coppie e le famiglie che lo desiderano l’esperienza del The Marriage Course, ritrovarsi più sposi!

Sette sessioni per coppie, sposate o non sposate che aiutano a rafforzare la propria relazione di coppia.

L’appuntamento online, su piattaforma zoom, sarà dalle ore 21.00 alle ore 22.30; per info e per partecipare è sufficiente dare conferma inviando un Messaggio whatsapp al numero 3386885141 per ricevere il link per collegarsi… Vi aspettiamo!

Ulteriori info a questo link.