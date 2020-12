Questo libro nasce da un evento che unisce arte visiva, musica e poesia. Ogni anno si svolge a Termoli, nella serata del 10 agosto, presso villa Inclinata e a cura dei Cantieri Creativi, una serata artistica dove l’arte visiva e la musica si coniugano con l’arte della parola. Il consueto incontro attribuisce alle stelle di San Lorenzo il simbolo della ricerca del senso profondo che ciascun artista, nella parola o nell’immagine, ricerca.

L’arte esplica la funzione di riflessione sul mondo, attuando un distacco momentaneo dai ritmi del nostro tempo, per permetterci di osservare a distanza la vita che creiamo giorno dopo giorno. Questo libro testimonia la VI edizione dell’evento, straordinariamente avvenuto in epoca di pandemia. Le poesie, declamate dagli autori stessi, o da un attore, sono intervallate da canzoni d’autore proposte dal gruppo musicale, contornate da una mostra d’arte visiva. La raccolta dei testi declamati, con le opere esposte, i testi critici e le sculture è pubblicata a ricordo della serata, allo scopo di valorizzare ciascun autore e divulgarne le espressioni.

Il lavoro dei Cantieri Creativi vuole incoraggiare talenti che non intendono fuggire oppure omologarsi alle idee dominanti e mira a promuovere l’espressività individuale, in un mondo sempre più dominato dal pensiero unico.

La poesia nasce da uno stato di grazia. Le parole dei poeti sono preziose. Gli autori presenti in questa raccolta hanno la fortuna di possedere uno strumento privilegiato per “tastare” il mondo e per esprimere ciò che lo sguardo non vede e, quando le parole non bastano, interviene l’arte visiva per esprimere l’inesprimibile. Da qui nasce il connubio arte visiva e poesia. La curatrice, gli autori, i critici, i musicisti e gli artisti tutti sono della nostra terra. Se regalate questo libro a Natale, invece di quelli premiati allo Strega (molto discutibili) scoraggiate l’esterofilia imperante e sostenete la cultura, quella vera, l’ethos della nostra gente. Il libro è in tutte le librerie di Termoli.