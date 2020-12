Professore amato e avvocato di successo, il Molise piange la scomparsa di Umberto Colalillo

Il suo cuore ha smesso di battere oggi, 18 dicembre, a causa di un problema di salute. Umberto Colalillo si è spento a 74 anni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Veneziale di Isernia lasciando sgomenti tutti coloro che lo conoscevano: non solo i colleghi di lavoro che ne apprezzavano le doti professionali e umane, ma anche i suoi ex studenti universitari. Colalillo ha insegnato alla Federico II di Napoli e all’Università degli Studi del Molise. Per molti ragazzi è stato una sorta di secondo padre, sempre pronto a dare dritte e suggerimenti.

Il legale nato a Bojano ma da tempo trasferitosi a Isernia, dove è stato anche consigliere comunale, è stato uno dei più noti amministrativisti del Molise.

La notizia ha impiegato poco tempo per diffondersi in regione e le bacheche Facebook si sono riempite in poco tempo di messaggi di cordoglio.

“E’ stato un punto di riferimento per tanti avvocati, formatisi nel suo studio, un gigante della giustizia amministrativa a livello regionale e nazionale, uomo di grande cultura e dall’innato senso di mediazione anche in campo politico”, lo ricorda l’assessore regionale Vincenzo Cotugno.

Questo il cordoglio della Provincia di Campobasso: “È una giornata di lutto in Molise per la scomparsa dell’avvocato Vincenzo Umberto Colalillo, una mente che ben ha illustrato il nostro territorio al di fuori dei confini regionali. L’avvocato molisano, docente di Diritto Costituzionale all’Università Federico II di Napoli e di Diritto regionale e Diritto Pubblico all’Università degli Studi del Molise, ha formato una intera generazione di avvocati amministrativisti.

Da sempre vicino al mondo politico, già Consigliere comunale di Isernia, avere un confronto con lui, che ben conosceva i meccanismi del mondo politico e della sfera amministrativa, rappresentava sempre un momento di crescita.

Il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, il Consiglio provinciale e tutto l’ente di Palazzo Magno si unisce al cordoglio della famiglia”.