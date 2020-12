Procuratore capo a Larino, il Csm sceglie la termolese Elvira. A inizio anno la conferma del plenum

Donne in politica

Dopo Pizzone cade anche l'amministrazione di Casacalenda: due sindache in meno in Molise dove la rappresentanza femminile in politica è ancora molto scarsa. A Vinchiaturo, però, si va in direzione contraria e per ragioni di rappresentanza democratica la maggioranza salva persino una consigliera di opposizione assente ingiustificata.