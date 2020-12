Problemi alla stufa a legna: scoppia l’incendio in casa, paura a Bojano

Incendio in mattinata in via Giovanni Papa XXIII a Bojano. Sono intervenuti immediatamente i mezzi dei Vigili del Fuoco dal Comando di Campobasso.

A causare le fiamme, con molta probabilità, il malfunzionamento di una stufa a legna. Il rogo è divampato all’interno dell’abitazione che si trova nei pressi della clinica villa Ester. Sono stati i proprietari della casa a dare l’allarme e a mettersi in salvo.

Tanta paura ma per fortuna l’intervento repentino dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. L’incendio, infatti, è stato subito controllato e anche i danni per fortuna non sarebbero rilevanti.

Sono in corso gli accertamento per individuare le cause che avrebbero provocato il cattivo funzionamento della stufa. Il fuoco ha coinvolto la canna fumaria che arriva fino al tetto, interessando anche parte dei soffitti nell’alloggio.