Primi vaccini Covid entro metà gennaio: al Molise 10.850 dosi

Il V-Day dovrebbe essere, per tutt’Italia e per tutt’Europa, entro la metà di gennaio quando Pfizer distribuirà le prime dosi – 1,8 milioni – nei circa 300 ospedali italiani individuati dalle Regioni. Il Molise ha scelto i nosocomi di Campobasso e Isernia nonché le strutture private Neuromed e Gemelli Molise e alla nostra regione, secondo il riparto riportato anche dal Sole24Ore, dovrebbero arrivare in prima battuta 10.853 dosi.

Oggi la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al piano vaccini presentato dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri e l’avvio della vaccinazione di massa si avvicina sempre più.

Le prime somministrazioni si faranno a inizio 2021 e non più a fine gennaio. Se entro dicembre l’Agenzia Ue del farmaco darà il suo via libera al vaccino Pfizer Biontech – circostanza pressochè scontata dopo l’ok di ieri della Food and drug administration americana – i primi vaccinati in Italia ci saranno già nei primi giorni del prossimo anno. Sarà un simbolico “giorno del vaccino” in cui verranno fatte le prime vaccinazioni simultaneamente nei Paesi dell’Unione Europea.

Poi entro metà gennaio la macchina delle vaccinazioni comincerà a entrare a regime. Le prime dosi, come stabilito dalla ‘tabella di marcia’ del Ministero della Salute, andranno a operatori sanitari e ospiti e personale delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali, in primis quelle per anziani.

Il Commissario Arcuri giorni fa aveva chiesto alle Regioni di confermare entro domani (17 dicembre) con esattezza le persone da vaccinare in questa prima fase in modo da comunicare i dati alla Pfizer che porterà le dosi direttamente ai centri di somministrazione. Entro il 18 invece si dovrà conoscere quanti sono pronti ad aderire perché, come noto, non c’è obbligatorietà alla vaccinazione. Forse già oggi commissario invierà alle Regioni un ‘libretto delle istruzioni’ ed entro la settimana tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione.

Dopo questa prima fase si procederà con le altre categorie più a rischio partendo da chi ha più di 80 anni (4,4 milioni). Se tutto filerà liscio, dovrebbero esserci oltre 10 milioni di dosi entro marzo in arrivo da Pfizer e Moderna. Poi si spera che arriveranno anche gli altri vaccini, a cominciare da quello di Astrazeneca che potrebbe ritardare di qualche settimana.