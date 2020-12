Il vaccino è fondamentale perchè “prevenire è meglio che curare”.

Ecco perchè la Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti-Fismu sostiene la storica (e in questo momento drammatico ancora più importante) campagna dell’Associazione ‘Marco Sacchi’ per invitare i cittadini alle vaccinazioni, prima tra tutte quella anti influenzale.

Rosalba Muratori, presidente regionale Fismu Sicilia, e Presidente dell’associazione, è anche la protagonista di questo nuovo video spot con Sergio Vespertino, uno degli artisti siciliani che da anni collabora con queste importanti iniziative (il video si può vedere a questo link: https://m.youtube.com/watch?v=YspodVG8IgI&feature=youtu.be).

Dal Molise arriva l’appello del segretario regionale della Fismu, il dottore Ernesto La Vecchia.

“Da anni la Marco Sacchi e questi artisti siciliani fanno campagne come questa per la tutela della salute della popolazione – spiega in una nota stampa – e spesso vengono coinvolti anche medici, come la Muratori in questo spot, nell’insolita veste di attori. È un modo per sconfiggere le paure create da chi diffonde false informazioni e per avvicinare i cittadini a uno dei principi basilari della sanità pubblica: prevenire è meglio che curare”.

“Avanti tutta con i vaccini anti-influenzali – conclude La Vecchia – e facciamo appello al Governo e alle Regione affinché le disfunzioni e i ritardi di questi mesi vengano definitivamente sanate. Quindi avviamoci alla storica vaccinazione di massa contro il Covid19, quando sarà il nostro turno e gratuitamente. Insieme, vaccinati, costruiremo un futuro più sano e più sicuro”.