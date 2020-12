Preparare, l’avvento di Dio

di don Mario Colavita

Nella lingua italiana il verbo preparare ha tanti significati. I linguisti dicono che derivi dal latino parare (apprestare), preceduta dalla particella prae. Parare ha il significato di disporre tutto per una determinato azione, mettere in ordine.

L’avvento è tempo di preparare! Cosa? La venuta di Dio, l’accoglienza di qualcuno che ci porterà una notizia buona, gradita, favorevole.

Nel rapporto Censis (centro studi investimenti sociali) gli italiani vedono il 2020 come l’anno della paura nera. L’insicurezza la fa da padrone, la società italiana stenta a camminare. Da qui l’immagine della ruota quadrata: “Il sistema-Italia è una ruota quadrata che non gira: avanza a fatica, suddividendo ogni rotazione in quattro unità, con un disumano sforzo per ogni quarto di giro compiuto, tra pesanti tonfi e tentennamenti”.

In questo contesto, non certo felice, irrompe il vangelo, la buona notizia è Gesù, Cristo, figlio di Dio (Mc 1,1).

L’evangelista Marco con poche parole dice chi è questo vangelo e invita a prepararsi.

Accogliere il figlio di Dio, Cristo Gesù è il senso del vangelo dell’avvento, prepararsi alla speranza che Dio non ci ha lasciati soli e abbandonati, le sue promesse sono fiorite.

L’invito di Giovanni battista a preparare la strada del Signore significa preparare se stessi, non cose esterne ma se stessi. Il Battista è l’uomo preparato, prepara la via del Signore.

Per andare incontro al Signore c’è bisogno di conversione: “Giovanni proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati” (Mc 1,4) indica una trasformazione interiore che avviene nel tempo, una scelta che inaugura un modo nuovo di pensare, giudicare, volere e agire che deve durare nel tempo.

Conversione non significa tornare a Dio ma accogliere Dio, un cambio interiore che comporta un cambio personale.

La voce di Giovanni dal deserto ci stimola a togliere ogni cosa di superfluo per preparare l’incontro con il Dio che ci salva.