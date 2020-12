Positivo un dipendente, Comune di Montenero chiude al pubblico

Capracotta e non solo

Disagi pari a zero, almeno per il momento, nei comuni imbiancati dalla nevicata, che era stata annunciata dagli esperti del meteo. Il traffico è ridotto ai minimi termini e i mezzi sono comunque entrati in funzione nei comuni di Capracotta e aree limitrofe, a Castelmauro e Cercemaggiore. temperature in picchiata in tutta la regione.