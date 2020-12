La svolta clamorosa

L’investitore di origini molisane pronto ad acquisire quote del club di Mario Gesuè: affiancherà il fondo svizzero con la sua North Sixth Group. Si tratta di un mega-gruppo che ha interessi in più settori: media, immobiliare, tecnologia, viaggi, sport e intrattenimento. Rizzetta ha rilasciato le sue prime dichiarazioni su ‘Calcio e finanza’: “E’ un sogno che diventa realtà per me, i miei nonni emigrarono negli Stati Uniti da un centro vicino a Campobasso e il calcio ha sempre rappresentato un elemento di connessione verso il paese di origine”. A breve le ufficializzazioni: lunedì 7 dicembre la data giusta?