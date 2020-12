Un disagio ormai puntuale in quel tratto di strada, ogni volta che il meteo porta abbondanti precipitazioni in città: sul posto sono intervenuti Polizia Municipale e Vigili del Fuoco di Campobasso per ripristinare la situazione. Qualche disguido per la circolazione: gli automobilisti hanno dovuto infatti rispettare una piccola deviazione per consentire le operazioni dei pompieri.

Un risveglio all’insegna del maltempo e della pioggia quello che ha contraddistinto le prime ore di oggi, domenica 6 dicembre.

Perturbazioni che, con la complicità delle abbondanti precipitazioni, hanno “regalato” più di qualche inconveniente ai cittadini del capoluogo.

É il caso, ad esempio, di quanto accaduto in via Manzoni, tra il PalaUnimol e la deviazione che immette su via Scardocchia. Il temporale ha infatti riproposto un problema ormai arcinoto in quel tratto di strada: l’allagamento della carreggiata proprio all’altezza della traiettoria di curva. Una condizione non priva di rischi, quasi sicuramente causata dal mancato drenaggio dell’acqua piovana.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Campobasso, insieme agli uomini della Polizia Municipale. Qualche intoppo per la circolazione locale: gli automobilisti sono stati infatti costretti ad osservare una piccola deviazione per consentire le operazioni di ripristino della normale viabilità.

E si sono registrati disagi e qualche allagamento anche in altri punti della città. In Via Longano, per esempio, dove si è creato un vero e proprio laghetto: nemmeno i recenti lavori sull’asfalto sono riusciti ad evitare il disagio che ad ogni pioggia rende complicato il passaggio di pedoni e veicoli sulla strada. Allagamenti registrati anche in contrada Fossato Cupo e a San Giovanni in Golfo, sempre a Campobasso.

