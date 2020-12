Oggi sabato 12 dicembre 2020 in piazze e luoghi simboli di tutta Italia – organizzato dal Partito della Rifondazione Comunista – SE si stanno svolgendo iniziative e presidi per la campagna Nazionale sul pubblico, con il titolo: “C’E’ BISOGNO DI PIU’ PUBBLICO, SUBITO! + LAVORO PUBBLICO = + DIRITTI.

Anche il PRC – SE del Molise ha aderito a tale iniziativa e per cui è presente stamattina sabato 12 dicembre 2020 con un presidio nei pressi dell’Ospedale “VIETRI” di Larino simbolo del mal costume e dello spreco del denaro pubblico.

In sintesi chiediamo

# Assunzione di 500 mila lavoratrici e lavoratori stabili e consistenti aumenti salariali in tutti i settori della pubblica amministrazione per avvicinare l’Italia agli standard europei;

# Reinternalizzazione dei servizi esternalizzati e ritorno nel Pubblico dei servizi dati in appalto con riassorbimento del Personale coinvolto;

# Cancellazione di tutte le forme di precarietà e ripristino de contratto a tempo pieno e indeterminato come norme in tutti i comparti P.A.;

# Rigetto dei tentativi di rendere strutturale la “didattica a distanza” con la sua assimilazione dei tentativi di rendere strutturale “didattica a distanza” con la sua assimilazione allo smart working al tele-lavoro.;

# Eliminazione nella P.A. di tutti gli ostacoli occupazionali, professionali e salariali alla piena parità di genere

# Partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici all’organizzazione di uffici e servizi, prevedendo forme certe di partecipazioni degli utenti.

Non a caso abbiamo voluto questa manifestazione nei pressi dell’Ospedale Giuseppe Vietri di Larino anche per denunciare per l’ ennesima volta la disastrata Sanità Molisana e per una Sanità di base accessibile a tutti così come prevedeva in origine la Legge n. 833 del 23/12/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) la quale Legge –una volta- la migliore esistente sul nostro Pianeta. Via Via negli anni la Legge 833/1978 è stata smantellata con tagli e chiusura di Ospedali come nel Molise con quello di Larino,di Agnone,di Venafro e con il potenziamento della Sanità privata (vedi Cattolica a Campobasso e il Neuromed di Pozzilli).

Il colpo di grazia alla riforma sanitaria del 23 dicembre 1978 è stata la Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001 (riforma del titolo V della Costituzione) la quale riforma ha passato in mano alle Regioni la gestione della Sanità Pubblica e di conseguenza sono iniziate le disparità tra le Regioni più ricche con quelle più povere con conseguenze sforamenti da parte di alcune Regioni del debito sanitario stabilito dallo Stato Centrale. Queste Regioni sono state commissariate dal Governo Nazionale come il Molise,la Campania,la Calabria con lo scopo di rientrare dai debiti con conseguenze nefaste per i cittadini e i meno abbienti.

Chiediamo la riapertura dell’Ospedale di Larino con un reparto Covid 19 ma insieme agli altri reparti e servizi in quanto un Ospedale solo Covid in mezzo al deserto non può funzionare e la dimostrazione è anche l’ospedale Covid allestito dalla Regione Lombardia la scorsa primavera nell’ex fiera di Milano, ospedale rimasto li come spreco di denaro pubblico e malcostume senza poter risolvere I problemi dei malati di SARS – Cov2 in quanto per l’appunto un ospedale solo Covid senza altri reparti non può funzionare. Anche la eventuale riapertura dell’Ospedale di Larino per il solo Covid 19 rimarrà li un ennesimo monumento allo spreco e al mal costume e diventerà un Lazzaretto come quello di Milano dei “Promessi Sposi” del Manzoni. Quinti chiediamo la riapertura dell’ospedale di Larino con un reparto Covid insieme a tutti gli altri reparti preesistenti e la ricodifica del titolo V della costituzione con il ritorno della gestione della sanità pubblica allo stato centrale come da legge 833/78 istituzione del servizio sanitario nazionale.