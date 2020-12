Nuovi lampioni, residenti ironici col Comune: “E’ atmosfera natalizia o cimitero sotto casa?”

I residenti delle case popolari tra via Tevere e via Arno ci scrivono attraverso il signor Sergio Rana per porre un interrogativo all’Amministrazione Comunale e al dirigente ai Lavori Pubblici relativamente alla nuova illuminazione che, come anche si evince dalle fotografie, sembra fin troppo debole e fioca. “Se si tratta di luci per creare atmosfera natalizia, passi – scrivono i cittadini con una discreta dose di sarcasmo – Ma se invece questi lampioni sono quelli definitivi, viene da pensare che il Comune abbia scelto una illuminazione tenebrosa per portarci il cimitero sotto casa”. Insomma, la sintesi: non si vede un tubo. E i cittadini chiedono di potenziare l’illuminazione.