Nuovi casi, chiuse sezione dell’Infanzia di Petacciato e tre classi a San Martino

Termoli

Una buona notizia sul fronte dei ricoveri in basso Molise: si abbassa drasticamente la media di sintomatici che si rivolge alle cure del Pronto Soccorso di contrada Mucchietti. Un infermiere rivela: “Fino a dieci giorni fa arrivavano tre ambulanze ogni sei ore per sospetto covid, ora una al giorno e nemmeno sempre”. Effetto delle misure di contenimento? Sicuramente le misure agiscono come deterrente sulla diffusione del virus influenzale, che a differenza degli altri anni non è più presente nel Triage. “Ma il picco non è ancora arrivato” ammoniscono i medici.