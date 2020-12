Novena di Natale, ogni sera in tv e in streaming col vescovo dall’eremo di Guglionesi

Nel cammino di preparazione al Santo Natale il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, presiederà la Novena di Natale dall’eremo diocesano “Lavra Stella Maris” in contrada Solagne Grandi (Guglionesi).

Così come per la Novena dell’Immacolata l’iniziativa, vuole essere un segno di vicinanza e, nello stesso tempo, un invito a entrare nel Mistero del Natale, attraverso la contemplazione e la preghiera.

Un momento scandito dai titoli con i quali le Antifone presentano il Bambino che nasce per noi: Sapienza, Guida, Germoglio, Chiave di Davide, Astro che sorge, Re delle genti, Emmanuele.

Si viene così a percorrere un piccolo itinerario attraverso il quale personalmente e come comunità ci si accosta al Mistero della Nascita del Dio-fatto-Bambino, avvolto in fasce e deposto nella mangiatoia, come ad uno scrigno che dolcemente si apre alla visione e allo stupore dell’umanità.

“La parola Avvento – ha ricordato mons. De Luca nella sua ultima lettera – non indica solo l’attesa del Dio-che-viene, ma la percezione, operata da un nostro risveglio interiore, del Dio-con-noi: di una presenza che non sempre è sentita da noi, ma che fonda, sostiene e accompagna ogni attimo della nostra esistenza. Con essa scopriamo anche il nostro essere-con-e-in-Dio: il nostro essere figli”.

La Novena di Natale con le antifone maggiori, in programma ogni sera alle 20.30 a partire dal 17 dicembre, sarà trasmessa sul canale televisivo del digitale terrestre MISERICORDIA TELEVISIONE (604 in Molise e 636 in Abruzzo) e in streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook della diocesi.