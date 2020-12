In occasione della Giornata mondiale della disabilità che si è celebrata il 3 dicembre scorso, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Oddo Bernacchia” hanno celebrato l’evento con una serie di attività che hanno coinvolto tutti gli studenti, dai più piccoli ai più grandi della scuola termolese.

Al grido di “Non si lascia indietro nessuno…mai”, gli studenti hanno potuto realizzare una serie di attività in classe, con le dovute attenzioni legate al covid, per esprimere la propria creatività cimentandosi nella produzione di foto, video, collage, cartelloni, power point, disegni, componimenti letterari e poetici, per ricordare quanto sia importante il coinvolgimento di tutti, senza isolare mai nessuno e per eliminare ogni forma di discriminazione e violenza.

Durante la giornata è stato proiettata sulla lavagna digitale, in ciascuna classe dell’istituto, il cortometraggio di animazione, Cuerdas, di Pedro Solís García che affronta proprio il tema della diversità e dell’inclusione. Poi ci sono stati dibattiti e iniziative di sensibilizzazione alle tematiche legate alla disabilità e all’inclusione, partite già dalla settimana che precede la Giornata della Disabilità.