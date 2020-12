Il lato positivo

Auguri a noi tutti: mai come stavolta l’auspicio è di un tempo migliore, che cancelli la paura, lenisca il dolore. Ma basta ricordare che questo è stato un anno terribile: lo sappiamo già e oggi preferiamo concentrarci su quello che di buono rimane. Perché un lato positivo esiste anche nel 2020, e prima del brindisi (a casa) per salutare il 2021, carico di aspettative, vogliamo condividere quello che i 12 mesi appeni trascorsi ci lasciano di buono: la bellezza della nostra regione, finalmente riscoperta da noi molisani per primi, il valore della solidarietà, emerso nei mesi difficili della malattia e del lockdown, la sensibilità per la scienza e i suoi protagonisti, che per noi vince qualsiasi sciocco negazionismo, e infine la resistenza culturale e civica. Perciò buon anno, senza dimenticare di portare questi insegnamenti nel futuro.