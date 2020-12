Cronache

Neve sul Molise, nel deserto del lockdown i fiocchi bianchi si trasformano in magia

Disagi pari a zero, almeno per il momento, nei comuni imbiancati dalla nevicata, che era stata annunciata dagli esperti del meteo. Il traffico è ridotto ai minimi termini e i mezzi sono comunque entrati in funzione nei comuni di Capracotta e aree limitrofe, a Castelmauro e Cercemaggiore. temperature in picchiata in tutta la regione.

Più informazioni su









Nevica sopra i 1000 metri anche in Molise, e la coltre bianca che si è depositata sui tetti, sulle strade e sulla vegetazione questa volta ha un colpo d’occhio ancora più suggestivo del solito perchè arriva durante il cosiddetto lockdown di Natale, quando attività commerciali e bar sono chiusi e persiste l’obbligo di restare a casa salvo urgenze. Disagi pertanto limitatissimi, specialmente alla circolazione che è ridotta ai minimi termini. Di contro i fiocchi che hanno investito alcuni centri molisani, a cominciare da Capracotta fino a Castelmauro, dove il bosco dei faggi è completamente imbiancato, trasformano il paesaggio in una cartolina romantica e dal sapore antico, come testimoniano queste bellissime immagini messe a disposizione da MeteoinMolise grazie al contributo di cittadini-reporter. I mezzi spazzaneve sono entrati in funzione e resteranno attivi nei prossimi giorni dal momento che le previsioni annunciano altre nevicate sopra gli 800/1000 metri d’altitudine che insisteranno per tutta la prossima settimana. A partire da domani, lunedì 28, molte regioni d’Italia faranno i conti con l’arrivo di una perturbazione in discesa dal Nord Europa che provocherà forti nevicate fino in pianura sulle regioni settentrionali e sugli Appennini. Piogge e temperature in picchiata invece a Campobasso, capoluogo del Molise, mentre sulla costa e a Termoli il clima sarà rigido e segnato da qualche temporale e forti raffiche di vento.