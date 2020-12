Nei negozi del gruppo Gemmir la garanzia di qualità dei prodotti a marchio Pasquarelli

Prodotti di qualità con un marchio che è una garanzia. Nei nove negozi del gruppo Gemmir che si trovano fra il basso Molise e il vicino Abruzzo è possibile acquistare i prodotti del marchio Pasquarelli, beni di prima necessità quali pasta, uova, latte, zucchero, olio, vini, latticini, sapone, disinfettante e molto altro.

“Selezioniamo accuratamente – riferisce la famiglia Pasquarelli – le aziende fornitrici, esclusivamente italiane, dando ampio spazio a quelle della nostra terra. I prodotti vengono controllati e sottoposti periodicamente a rigidi controlli per garantire ai nostri clienti alti standard qualitativi. Li abbiamo pensati per offrirti sicurezza e qualità a piccoli prezzi, perché la tua fiducia è un valore che non ha prezzo. Scoprili nei nostri supermercati!”.

Sempre nota per la propria serietà e professionalità, la famiglia Pasquarelli ha lanciato il proprio marchio che rende ancor più riconoscibili prodotti ideali sia per la vita di tutti i giorni che come possibile regalo natalizio.

I prodotti del marchio Pasquarelli sono acquistabili nei quattro negozi del gruppo Gemmir a Termoli, e negli altri presenti a Vasto, Montenero di Bisaccia, Guglionesi, Campomarino e San Martino in Pensilis. “Da parte della famiglia Pasquarelli un caloroso augurio di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo a tutti”.