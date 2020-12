Natale in bilico per il terziario molisano, Guarracino: “C’è chi ha rischiato di non percepire emolumenti e tredicesima”

Un Natale diverso. Per tutti. Soprattutto per quanti si apprestano a vivere queste festività natalizie tra i grovigli di ristrettezze economiche e difficoltà quotidiane legate alle ripercussioni che la pandemia ha avuto – e sta avendo tuttora- sul tessuto produttivo locale: una problematica che riguarda da vicino una moltitudine di lavoratori molisani e che merita per questo la massima priorità.

A intervenire sulla questione è stato ancora una volta il segretario generale UILTuCS Molise, Pasquale Guarracino: “Saranno delle festività sicuramente tristemente differenti quelle che ci accingiamo a vivere in questo periodo di pandemia – ha detto Guarracino – quello che davamo per scontato come le visite ai parenti e gli acquisti natalizi saranno limitati. L’effetto coronavirus si farà sentire anche sulle tredicesime. I lavoratori che hanno percepito la cassa Covid in questi mesi rischiano di vedersi tagliata la propria mensilità aggiuntiva fino all’80%”.

“Tra i lavoratori più colpiti – aggiunge il segretario generale UILTuCS Molise – ci saranno sicuramente tutti gli addetti del settore terziario che è stato uno dei più colpiti dall’effetto lockdown. A loro va il nostro pensiero e il nostro impegno, non senza evidenziare una nota positiva: ci sono i lavoratori che hanno rischiato di non percepire gli emolumenti e la tredicesima per i tempi lunghi dei pagamenti delle spettanze da parte della pubblica amministrazione ma che grazie all’impegno del servizio logistica e patrimonio della Regione Molise nella persona del suo direttore Dr.ssa Alberta De Lisio e dei suoi collaboratori hanno ricevuto retribuzione e tredicesima mensilità per la prima volta in tanti anni. E a questi lavoratori della Pubblica Amministrazione deve andare il nostro grazie, che siano da esempio a tutti”.

Non manca, poi, un appello per un maggior confronto con le parti istituzionali: “Al contrario si registra la quasi totale assenza di confronto per la programmazione post Covid-19 con chi il mondo del lavoro lo rappresenta e ne vive le problematiche del Welfare quotidianamente, ovvero le parti sociali e l’intero sistema. Fisascat CISL Abruzzo Molise e UILTuCS Molise – conclude Guarracino – sono pronte a dare, per questo, il loro contributo per il rilancio del nostro territorio che non può che passare attraverso il solo rilancio del turismo. È necessaria una programmazione seria, concreta, possibile. Tuttora la grande preoccupazione per lo scenario economico dei prossimi mesi va al settore del turismo, che rappresenta linfa vitale per il nostro Paese. In una regione come il Molise, dove il tasso di disoccupazione è più alto della media italiana, il lavoro stagionale rappresenta una quota importante dell’intero tessuto produttivo regionale”.

Scenari assolutamente non rassicuranti, e non solo per il mondo del lavoro: “Il rischio che si corre – hanno dichiarato i Segretari delle due Federazioni della Cisl e della Uil che rappresentano i lavoratori del terziario, Stefano Murazzo e Pasquale Guarracino – è che passato questo triste momento che stiamo attraversando, molte altre persone decideranno di abbandonare la nostra terra, aumentando ancor di più lo spopolamento. Bisogna sostenere il settore che troppo spesso è sottovalutato ma che potrebbe invece essere volano di sviluppo per questa Regione al pari delle altre attività produttive. Bisogna stringere tutti insieme, Regione, Imprese e Organizzazioni Sindacali, un ‘patto per il turismo’ ora.

È altresì necessario e urgente impostare congiuntamente una riprogrammazione dei Fondi che possano rilanciare il settore prevedendo bonus assunzionali per le imprese e utilizzo delle politiche attive per una formazione mirata ed efficace per le maestranze. Creare le basi di un turismo che guardi al futuro, mettendo al centro il turista e la sua sicurezza pensando alla sostenibilità e all’inclusione, riconoscendo al settore il ruolo di motore dell’economia del territorio, in grado di incidere in maniera trasversale su molteplici contenuti: ambiente, agricoltura, cultura, commercio, produzioni, welfare”.