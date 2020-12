Natale di strade deserte e pranzi ristretti: ecco quello che si può fare e quello che è vietato

I negozi sono chiusi, ogni assembramento o incontro di persone in strada è vietato, la mascherina è obbligatoria per qualsiasi spostamento e caldamente consigliata nelle abitazioni private, unici luoghi in cui è possibile quel minimo di socializzazione che il momento richiede. La zona rossa, scattata ieri – 24 dicembre – ci accompagnerà fino al domenica inclusa, per il primo “mini-lockdown” di queste festività natalizie.

Una notte di Natale inedita, caratterizzata da strade vuote e un silenzio quasi surreale nei centri più grandi o più piccoli del Molise, dove però non si rinuncia a cene e pranzi di famiglia. Bene allora ricordare le regole del Decreto Natale e tutto quello che tra oggi e domenica 27 dicembre possiamo o non possiamo fare.

LE VISITE

Si può andare a casa di parenti e amici per un pranzo, una cena o per un augurio, ma una sola volta al giorno. Lo spostamento è consentito all’interno della stessa Regione a due adulti nella stessa autovettura. Potranno però portare minori di14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi. Gli spostamenti possono avvenire solo tra le 5 del mattino e le 22. E’ obbligatorio rispettare il coprifuoco.

AUTOCERTIFICAZIONE

Tutti gli spostamenti vanno giustificati con il modulo di autocertificazione. Nel modulo si deve indicare il luogo di partenza e la destinazione, ma per il rispetto della privacy non va indicata l’identità della persona alla quale si fa visita. – Chi non ha possibilità di stampare il modulo può chiederlo al momento del controllo e compilarlo di fronte alle forze dell’ordine.

BAR E RISTORANTI SOLO DA ASPORTO

Tutti i locali pubblici sono chiusi. Potranno riaprire solo il 7 gennaio. Per chi vuole è consentito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio.

MUOVERSI

Il decreto prevede la possibilità di uscire di casa per fare una passeggiata, per portare fuori il cane o per fare attività motoria da soli. I giardini pubblici, i parchi e naturalmente la spiaggia sono aperti. La mascherina è sempre obbligatoria.

USCITE DALLA REGIONE

Possono uscire dalla regione di residenza, dunque dal Molise, solo “i residenti nei comuni sotto i cinquemila abitanti, sempre però entro i 30 chilometri dalla propria residenza e senza andare verso i capoluoghi di provincia”. Chi va a trovare parenti e amici può anche fermarsi a dormire.

RITORNO A CASA

Chi va a trovare parenti e amici anche fuori comune può tornare a casa tra le 5 e le 22. Il rientro nella propria abitazione, domicilio e residenza è sempre consentito.

LA MESSA

Si possono seguire le funzioni religiose nelle parrocchie a patto di mantenere il distanziamento e seguire il protocollo che prevede acquasantiere vuote e ingressi scaglionati in base alla capienza delle chiese.

CONSIGLI PER STARE IN CASA

Si può stare con il proprio nucleo familiare e aprire al massimo a due invitati.

Meglio indossare la mascherina quando non si sta a tavola e mantenere il distanziamento tra persone, specialmente se in casa ci sono persone anziane e fragili.

Ricordatevi di areare le stanze, aprendo le finestre almeno 2 o 3 minuti ogni ora.

Tenere gli anziani e i malati lontani dai bambini il più possibile.

Lavatevi o disinfettatevi le mani prima e dopo lo scambio dei doni.

SECONDE CASE

Si può andare nelle seconde case solo se si trovano nella stessa regione. Le famiglie che si spostano nelle seconde case possono viaggiare in una macchina. Se una coppia fa visita a parenti e amici nella seconda casa può fermarsi a dormire.

MULTE

Chi trasgredisce rischia sanzioni da 400 a 1000 euro.