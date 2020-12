Musica, la band Frustration lancia il nuovo disco ‘The Dead City’

Un mix di stati d’animo in continuo mutamento, sonorità che mettono d’accordo metalheads estremi e amanti del rock e derivati, tra stoner/doom e il buon sano metal old school: queste le caratteristiche dei Frustration, una band formatasi nel 2008 da quattro ragazzi molisani (Hirpus, Flarvula, Milkman e Chris Anthem) tutti provenienti da progetti metal più estremi ma con l’unico intento di creare qualcosa di diverso che permetta loro di suonare senza limiti di immagine o genere.

Il nuovo disco “The Dead City” si annuncia con l’uscita del primo estratto “The Mountain Ghost”, un brano che fonde varie sensazioni giocando col contrasto tra ironia e serietà, sia a livello musicale che testuale e sottolinea come sia importante non prendersi troppo sul serio. Nel videoclip ufficiale, disponibile su tutte le piattaforme social dal 18 dicembre, si evincono varie tematiche riguardanti l’uomo e la sua follia.

Un fantasma, Valentina Di Biase, si aggira intorno ad una casetta di campagna nella quale quattro musicisti sono intenti a comporre il loro disco. Da uno dei più classici prodotti tipici molisani, un normalissimo caciocavallo che viene stregato, si sviluppano le più assurde vicende che vedono protagonisti vari personaggi frutto di allucinazioni e incubi dei ragazzi, allegramente inconsapevoli di ciò che li aspetta.

Tra le varie visioni troviamo quattro coloratissime cheerleaders, più precisamente Angela Mattozzi, Nicole Panzera, Jessica di Florio e Marika Piciocco, in versione zombie: sono le Starlets, le majorettes del Molise, un prodotto della BsS Production di Vincenzo Di Iorio. Altra allucinazione vede protagonista Valentina Ferro, che ha curato anche la regia, le riprese e il montaggio, nei panni di un’avvenente venditrice di aspirapolveri che improvvisamente si dissolve nel nulla.

Poi una strana vecchietta, Ilaria Zappitelli, fa irruzione in casa per impedire ad uno dei ragazzi di rovinare la preparazione del sugo, un classico delle domeniche molisane in famiglia. Nella follia generale, l’unico personaggio reale è Antonio Spina, nei panni di un simpatico organettista con indosso l’abito popolare di Colle D’Anchise, suo paese d’origine in cui è stato girato anche il videoclip.

Il makeup, che ha reso il tutto molto più soprannaturale ma realistico, è stato curato da Moony MakeUp di Viviana Lalli. Il nuovo disco uscirà a breve con Nova Era Records e sarà un’analisi della mente umana a 360°, un’attenta osservazione e critica sull’ambiente, le regole e la società in cui siamo costretti a vivere. Un lavoro meno introspettivo ma ugualmente crudo e spietato nel descrivere le situazioni che riguardano un po’ tutti noi.