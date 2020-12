Il verdetto sulla storia

Ieri il verdetto, al termine di 5 anni di processo, per la strage del 4 ottobre 1943, quando i tedeschi giustiziarono il podestà del piccolo paese e 5 cittadini come rappresaglia. Repubblica Federale Tedesca condannata a pagare 12 milioni ai familiari delle vittime e 600mila euro al Comune. Ma è improbabile che il risarcimento possa arrivare per via degli accordi diplomatici che impegnano l’Italia a prendere le difese della Germania nei crimini di guerra.