Le sue condizioni si sono aggravate in fretta, e non è stato sufficiente il ricovero in Malattie Infettive avvenuto ieri. L’85enne di Guardialfiera è spirato per complicanze dovute al Covid durante la notte e, con lui, la conta dei morti legati alla malattia sale a 123, gran parte dei quali in queste ultime drammatiche settimane.

In questo caso è proprio il suo comune di residenza a ricordarlo con un messaggio pubblico, dando anche il nome e cognome, visto che si tratta di un ex sindaco. Antonio Antenucci è stato a lungo, inoltre, segretario comunale nel Municipio di Guardialfiera, uomo “di ultura e grandi valori” scrivono gli attuali amministratori sulla pagina facebook del Comune.

“Questo è un messaggio che speravamo di non dover mai scrivere ma purtroppo si è registrata la prima vittima covid anche nella nostra comunità. Abbiamo appreso con immensa tristezza la notizia della scomparsa dell’ex Sindaco e segretario comunale Antonio Antenucci.

Impegno, lealtà e onestà lo hanno sempre contraddistinto sia nella sua azione politica che personale, e chi ha avuto la fortuna di conoscerlo ne ha potuto apprezzare le doti”.

Il sindaco attuale e la sua amministrazione fanno le condoglianze più sentite a tutta la famiglia di Antonio Antenucci, che ha ricoperto l’incarico di primo cittadino a Guardialfiera dal 1960 al 1964, eletto a soli 25 anni, e che, per oltre 20 anni, è stato segretario comunale nel paese”.

Non è l’unico decesso fra i pazienti ricoverati per covid registrato nella prima parte della giornata al Cardarelli di Campobasso. Oltre all’85enne di Guardialfiera, infatti, sono morte altre due persone, rispettivamente ricoverate nel reparto di malattie infettive e di terapia intensiva. Sale così a 125 il numero complessivo delle vittime. Nel corso della giornata, unitamente ai dati sui positivi e sui nuovi ricoveri, la Asrem fornirà il genere e l’età dei deceduti odierni.