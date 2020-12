Termoli

Muore di covid la mamma della dottoressa Tartaglione e nonna della deputata di Forza Italia. Perde la vita anche una 50enne in Abruzzo

Serata drammatica ieri in Medicina d’Urgenza, dove era ricoverata Anna Esposito, madre della dottoressa Paola Tartaglione che lavora proprio in quel reparto. Aveva 89 anni e malgrado i disperati tentativi di curarla dei medici non ce l’ha fatta: la tragica dimostrazione della crudeltà del virus, che non guarda in faccia nessuno. Anche una 50enne di Scapoli, operatrice di una casa di riposo, ha perso la vita nel teramano, dove era stata ricoverata. Il numero delle vittime molisane sale a 148.