Moreno e la sua musica, ora anche in video. È disponibili su YouTube il primo video musicale del petacciatese Moreno Di Lena. La passione per la musica nasce ben presto e l’amore per la fisarmonica lo spingono a prendere le prime lezioni di musica a 14 anni a Campobasso.

Dopo pochi anni Moreno si esibisce alle prime serenate e ai compleanni, poi ai matrimoni. Le note allegre del suo strumento non gli bastano più e decide di ampliare le sue conoscenze per iscriversi ad una scuola di organetto. Comincia nuovamente gli studi nel dopo lavoro con un nuovo maestro e due anni fa la moglie Alessandra decide di regalargli un buono per l’acquisto di un organetto.

Lui prende la palla al balzo decidendo di farselo costruire su misura da un artigiano scegliendo materiale, colore e melodia del suono.

E ora ecco la ‘Polca Teramana’ di Moreno Di Lena.