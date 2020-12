Montemitro, messaggio di speranza e di preghiera nel “Natale di Santa Lucia” in tempo di pandemia

La comunità di Montemitro, profondamente legata alla sua santa protettrice, condivide una riflessione per diffondere un messaggio di speranza e di preghiera in questo tempo di fatica e di restrizioni.

“13 dicembre Santa Lucia, santa che prima della riforma del calendario gregoriano era collocata nella prossimità del Natale e quindi in pieno solstizio d’inverno, per questo ancora oggi si ricorda “il giorno di Santa Lucia il giorno più corto che ci sia”.

Quel giorno più buio ma con una certezza legata alla Luce, al Natale di nostro Signore, che quest’anno che è da definirsi il più buio degli ultimi anni, ma che forse dopo tanti anni brillerà di luce propria, una luce viva che ridarà al Natale una importanza semplice nella solitudine, nel dolore e nella povertà, caratteristiche negative ma viste con gli occhi della fede, ci rendono umani e più vicini a quella che deve essere la vera nascita del salvatore della quale stiamo perdendo il significato originale.

Santa Lucia ci aiuti ora più che mai a conoscere e valutare l’arrivo della vera Luce e vedere e apprezzare la bellezza del Natale, in questo 2020 che andrà ricordato per sempre proprio perché è l’anno che tutti vorremmo dimenticare, e proprio in questa occasione della fasta di Santa Lucia tutti uniti in preghiera nella terza domenica di Avvento di illuminare il nostro cammino.