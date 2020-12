MoliseCinema, al via su Instagram rassegna di film natalizi

Così come nel primo lockdown, MoliseCinema ha deciso di coinvolgere i propri utenti in queste festività così insolite, con una rassegna di film natalizi, quiz e curiosità cinematografiche, per ricordare quanto la magia del Cinema possa essere una terapia in questi tempi duri.

Il primo post dell’iniziativa è già stato pubblicato sulla nostra pagina Instagram con la seguente descrizione:

“Il Calendario dell’Avvento è il più bel conto alla rovescia al Natale che esista. Per questo Natale MoliseCinema ha deciso di selezionare per i suoi utenti i più bei film delle vacanze (e non solo!), regalando il nostro Calendario personalizzato direttamente sui vostri smartphone!

Ma cosa definisce esattamente un film di Natale? Ha bisogno di alberi, decorazioni, regali? O ha semplicemente bisogno di caratterizzare la tradizione: Gesù, la famiglia, la messa?

Ebbene, secondo alcuni Cybernauti gli unici veri requisiti sono che il film sia ambientato durante il periodo natalizio, che tratti dei tempi delle vacanze e che l’atmosfera del Natale sia la parte centrale del film.

Appurato questo, vi presentiamo la nostra selezione di film che vi aiuteranno a fare il conto alla rovescia per l’arrivo di Babbo Natale – e sì, Die Hard è uno di questi. MoliseCinema, in questo 8 dicembre, vi augura una Buona Visione!”