Medie Colozza, in tre classi delle nove che erano in quarantena altri studenti positivi

Altri quattro nuovi casi di studenti positivi alla scuola media Colozza di Campobasso. Dopo l’isolamento precauzionale di 9 classi che avevano avuto contatti con un docente ammalato di Covid 19, l’Asrem ha fatto eseguire i tamponi molecolari lo scorso 29 novembre.

Il test ha dato esito positivo per quattro ragazzi che si trovano in tre di queste nove classi (due casi in una classe in cui c’era anche uno studente già in quarantena e rispettivamente uno nelle altre due). Solamente loro dovranno ripetere il tampone tra circa 10 giorni così come avvenuto per i ragazzi positivi della 3E dove si erano registrati addirittura 5 casi nelle scorse settimane.

Insomma, continua a preoccupare la situazione nella scuola di via Insorti d’Ungheria che, al pari di altre scuole del capoluogo, registra purtroppo casi di contagio tra la giovanissima popolazione studentesca del capoluogo regionale.