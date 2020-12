Medico intubato ha bisogno urgente di intervento chirurgico: da quasi 20 ore in attesa di trasferimento. Chiamati i carabinieri

Ha bisogno con urgenza di essere sottoposto a un intervento di chirurgia vascolare per una ischemia alla gamba che si è manifestato ieri sera. Lui, un medico di 66 anni, si trova nel reparto di rianimazione del San Timoteo di Termoli, dove è arrivato un paio di giorni fa per un problema cardiaco. Malgrado i figli abbiano firmato il modulo del consenso per il trasferimento a Campobasso, dove c’è la Chirurgia vascolare e dove l’uomo potrebbe essere operato e curato, l’ambulanza non è ancora partita. Da ore e ore, fin dalla mattinata odierna, si è in attesa che possa avvenire finalmente questo trasferimento, considerato indispensabile per curare l’arto, che rischia di andare in necrosi.

A Termoli non c’è un reparto di chirurgia vascolare e non si comprende quale sia la ragione di un ritardo tanto lungo rispetto all’urgenza che il caso clinico impone. Secondo le informazioni del momento a Campobasso il posto c’è e lo stesso chirurgo vascolare, il dottor Iorio, è già stato mobilitato. Eppure il paziente non riesce a lasciare il San Timoteo, per una serie di incomprensioni e soprattutto per mancanza di una direzione unica e chiara addebitabile al fatto che manca un direttore sanitario di ospedale ormai da molti mesi.

Il direttore sanitario Asrem, Virginia Scafarto, è stata avvertita fin dalla notte ed è in contatto col primario della Rianimazione di Termoli che a quanto risulta sarebbe restio a lasciar andare il paziente, intubato da due giorni. Cosa stia succedendo non è ancora chiaro, ma c’è un fatto: alle ore 16 e 30 di oggi, 21 dicembre, quasi 18 ore dopo l’embolia, il trasferimento non è ancora avvenuto, con legittima preoccupazione dei familiari che temono che il ritardo possa compromettere le condizioni del loro caro e che hanno allertato i carabinieri chiedendo un intervento.