Mazzata del giudice sportivo: Cudini in tribuna a Castelnuovo, tre giornate a Vitali

A due giorni dal match contro il Notaresco, chiuso con lo straordinario risultato a favore del Campobasso che ha rifilato agli abruzzesi quattro reti subendone soltanto una (e su rigore), arriva la sentenza del giudice sportivo sui due episodi di contestazione contro il direttore di gara che hanno riguardato mister Cudini e Pablo Vitali.

Il verdetto è di quelli che lascia l’amaro in bocca: il tecnico rossoblù salterà il turno con il Castelnuovo, Pablo Vitali resterà fermo per tre giornate.

Una doccia fredda che tuttavia non è sufficiente a placare l’entusiasmo della piazza rossoblù né a infrangere il clima sereno e operoso che si respira nello spogliatoio.

Mister Cudini paga lo scotto di aver fatto presente all’arbitro che gli avversari stavano temporeggiando sulla rimessa laterale. Tanto è bastato per guadagnarsi il match in tribuna domenica 20 dicembre.

Pablo Vitali invece perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva espressioni irriguardose e offensive al direttore di gara”, così si legge nelle motivazioni della sentenza.

Una tegola inaspettata che ha scatenato irritazione fra tutti i tifosi che sul web non hanno mancato di sottolineare quanto le “tre giornate a Vitali” siano “madornali”. Tuttavia al di là dell’amarezza per l’accaduto, l’entusiasmo per la squadra di mister Cudini non accenna a diminuire. Anzi, appoggio e sostegno a tutta la rosa in queste ultime ore stanno inondando il web. Non basterà una sentenza, che va rispettata ma che può essere opinabile, a fermare la squadra e la passione di chi la segue.