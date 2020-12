Le novità

Sarà firmato nelle prossime ore ed entrerà in vigore mercoledì 9 dicembre il provvedimento con cui il presidente della Regione Molise introdurrà nuove restrizioni per diminuire l'indice di contagio. Per 15 giorni lezioni on line anche alle medie, mentre sono in corso le valutazioni per le elementari. Limitazioni ai trasporti pubblici e privati. Il governatore spiega: "Dobbiamo ridurre i contatti sociali, ma l'ordinanza non riguarderà le attività commerciali".