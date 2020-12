Lupi a caccia del 25esimo risultato utile di fila: altro scontro diretto a Castelnuovo

Una caccia continua, che non si ferma davanti a niente e nessuno. I Lupi primi della classe sono affamati e vogliono concludere l’anno da imbattuti, se possibile con altre due vittorie. A partire da domani, 20 dicembre, quando si andrà ad affrontare il Castelnuovo Vomano, autentica rivelazione del torneo. Proseguendo mercoledì contro il Vastogirardi, altra formazione da prendere con le molle. Una gara per volta, però,

Gli abruzzesi neopromossi hanno attualmente 15 punti in classifica, solo uno in meno del Campobasso che però deve recuperare ancora la partita di Genzano contro l’Albalonga. Sfida dunque ad alta quota, per la seconda domenica consecutiva. Cudini dovrà per forze di cose cambiare l’undici di partenza: il classe 2002 Vitali è out e lo sarà per tre giornate per via dell’espulsione (la società non effettuerà ricorso, ndr).

Al suo posto il candidato numero uno è il portiere diciottenne Piga, già impiegato e in grado di ben sostituire Raccichini. In avanti così andrà Zammarchi. Ma potrebbe riposare anche uno tra Bontà e Brenci a centrocampo, non apparsi al meglio della condizione, anche in ottica doppio impegno in tre giorni.

I rossoblù sono imbattuti da 24 match, ovvero dalla vittoria di Agnone del 27 ottobre 2019. E hanno tutta l’intenzione di proseguire questa incredibile striscia che in Europa li vede secondi, addirittura, soltanto all’olandese Feyenoord. Se pensiamo che in Italia solo il Milan ha fatto bene come il Campobasso, viene fuori un’impresa eccezionale. E non è finita qua, anzi: Cogliati e soci vogliono allungare il filotto il più possibile.

L’incontro, diretto dal signor Emanuele Bracaccini della sezione di Macerata, andrà in onda in diretta sui canali ufficiali del Campobasso: facebook, youtube e sito ufficiale.