Le società termolesi di basket donano mille euro alla Misericordia

Nel momento storico creato dal grande ostacolo della pandemia da Covid-19 che impedisce ormai da lunghi mesi di mettere in campo la grande passione per la pallacanestro, nasce l’idea di andare al di fuori del rettangolo di gioco ed evidenziare ancor più il senso dell’essere sportivi, fermamente convinti che vivere lo sport voglia anche dire trasformare le nostre azioni.

Lo sport può e deve diventare oggi, un obiettivo ed un progetto solidale per far sentire la vicinanza ed essere al fianco di tutti, in particolar modo del tessuto sociale del territorio di appartenenza.

E nei giorni in cui il basket avrebbe dovuto rinnovare un appuntamento storico per la nostra Regione qual è il Gran Galà dello Sport, giunto quest’anno al suo 10° anniversario, e trovarne riconoscimento per il lavoro svolto, in comunione d’intenti le Società Air Basket Termoli, Molise Basket Young e Termoli Young in collaborazione con il Comitato Regionale Molise ed suo il Presidente Marco Lombardi devolveranno il contributo di 1000 euro spettante per l’adesione al progetto “Un Sorriso A Natale”, a favore della Misericordia di Termoli, Confraternita che si adopera quotidianamente, con i suoi volontari, di far fronte ad ogni necessità in sinergia con i servizi di soccorso.

La donazione da parte dei presidenti e rappresentanti delle singole società quali Manrico Pitardi per Air Basket Termoli, Sandra Sabetta per Molise Basket Young e Valeria Cerrone per Termoli Young, avverrà durante le festività natalizie nelle mani del Governatore della Misericordia Romeo Faletra e sarà consegnata nel pieno rispetto delle normative del Dpcm.

Siamo certi che mai come in questa situazione epidemica, ogni piccolo contributo possa essere di grande aiuto, e per lo sport sia un onore essere di aiuto concreto nelle molteplici difficoltà del periodo buio che ci ha globalmente investiti.

A tutti voi i nostri più cari Auguri di Buone Feste.

AIR BASKET TERMOLI

ASD MOLISE BASKET YOUNG

ASD TERMOLI YOUNG